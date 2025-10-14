Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fahrradregistrierung auf der Hansastraße - Termine bis März 2026

Krefeld (ots)

Um Ihr Fahrrad bestmöglich vor Diebstahl zu schützen, bietet die Polizei Krefeld in diesem Jahr noch Termine zur Fahrradregistrierung an. Die Aktion läuft zunächst bis März 2026. Folgetermine werden im Frühjahr 2026 bekannt gegeben. Im Unterschied zu den letzten Terminen finden die Registrierungen nur nach Terminvereinbarung auf der Hansastraße 25 statt. Termine: Mittwoch, 17. Dezember 2025 Mittwoch 7. Januar 2025 Mittwoch, 18. März 2026 Jeweils von 10:00 bis 14:00 Uhr. Für eine Terminabsprache erreichen Sie uns montags und dienstags zwischen 10:00 und 12:00 Uhr unter der Telefonnummer 02151- 634-4920.

Damit Sie diesen Service in Anspruch nehmen können, bringen Sie zur Registrierung bitte folgendes mit: - ein gültiges Ausweisdokument - einen Eigentumsnachweis für Ihr Fahrrad - Ihr Fahrrad - den ausgefüllten Registrierungsbogen (https://krefeld.polizei.nrw/sites/default/files/2024-08/erfassungsbogen_fahrradkennzeichnung-krefeld.pdf)

Warum sollten Sie ihr Fahrrad registrieren lassen? Bei der Fahrradregistrierung werden die Rahmen- und die Individualnummer Ihres Fahrrades in einer polizeilichen Datenbank hinterlegt. Zusätzlich werden wichtige Merkmale wie Modell und Hersteller erfasst. Nach erfolgreicher Registrierung erhält Ihr Fahrrad einen Aufkleber mit einer individuellen Nummer. So kann die Polizei gestohlene oder aufgefundene Fahrräder leichter zuordnen und an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. Zusätzlich plant die Polizei Krefeld weitere Registrierungstermine bei den einzelnen Bezirksdiensten der jeweiligen Stadtteile. Die Termine befinden sich derzeit in Vorbereitung und werden ab Anfang April 2026 auf unserer Internetseite veröffentlicht: https://krefeld.polizei.nrw/artikel/lassen-sie-ihr-fahrrad-bei-der-polizei-krefeld-registrieren

