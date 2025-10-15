Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Erneuter Sondereinsatz im Rahmen des Präsenzkonzeptes - Wohnungsdurchsuchung und Festnahme

Krefeld (ots)

Am Dienstag (14. Oktober 2025) führten Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Krefeld mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei und eines Diensthundes erneut einen Sondereinsatz in der südlichen Innenstadt durch. Der Schwerpunkt lag dabei auf Drogenkontrollen am Platz "An der alten Kirche". Während der Aufklärungsmaßnahmen ergaben sich Hinweise auf einen 21-Jährigen, der mit Betäubungsmitteln handelte und kurz darauf vorläufig festgenommen werden konnte. Im Rahmen der Durchsuchung einer von ihm genutzten Wohnung, stellten die Beamten unter anderem eine geringe fünfstellige Summe Bargeld sowie Betäubungsmittel sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld ordnete der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Krefeld Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten an wegen des dringenden Tatverdachts des Unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Ermittlungen dauern an. (173)

