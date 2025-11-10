Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Heiden. Frontalzusammenstoß unter Drogeneinfluss.

Lippe (ots)

Am Sonntagmittag (09.11.2025) kam es auf der Heßloher Straße in Heiden zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 36-jähriger Lagenser befuhr mit seinem VW Caddy die Heßloher Straße in Richtung Heiden. In einer leichten Kurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Opel Zafira eines 46-jährigen Herforders zusammen. Der VW drehte sich und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Beide Fahrer erlitten Verletzungen, der Unfallverursacher sogar schwere. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Bei dem 36-Jährigen stellte die Polizei Anzeichen für Drogenkonsum fest. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

