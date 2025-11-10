PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Lage - Heiden. Frontalzusammenstoß unter Drogeneinfluss.

Lippe (ots)

Am Sonntagmittag (09.11.2025) kam es auf der Heßloher Straße in Heiden zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 36-jähriger Lagenser befuhr mit seinem VW Caddy die Heßloher Straße in Richtung Heiden. In einer leichten Kurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Opel Zafira eines 46-jährigen Herforders zusammen. Der VW drehte sich und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Beide Fahrer erlitten Verletzungen, der Unfallverursacher sogar schwere. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Bei dem 36-Jährigen stellte die Polizei Anzeichen für Drogenkonsum fest. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 10.11.2025 – 12:24

    POL-LIP: Blomberg. Motorradfahrer bei Bremsmanöver verletzt.

    Lippe (ots) - Am Freitagmittag (07.11.2025, 13:45 Uhr) kam es im Kreisverkehr Lehmbrink in Blomberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 69-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 48-jähriger Busfahrer hatte beim Einfahren in den Kreisverkehr den bereits darin befindlichen Motorradfahrer mit seiner Harley Davidson übersehen. Der Biker musste stark abbremsen, rutschte dabei mit seiner Maschine und stürzte. ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 12:23

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Unbekannter nachts auf Grundstück.

    Lippe (ots) - In der Nacht zu Sonntag (09.11.2025) wurde ein Hausbesitzer in der Straße "Auf der Langen Tecke" auf eine fremde Person auf seinem Grundstück aufmerksam. Gegen 02:15 Uhr entdeckte er den männlichen Unbekannten. Als der Bewohner den Mann aus einem Fenster heraus ansprach, verließ dieser das Grundstück in Richtung Asenburgstraße. Beschrieben wurde ein ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 12:23

    POL-LIP: Leopoldshöhe - Asemissen. Täter brechen über Kellerfenster ein.

    Lippe (ots) - Am Freitagvormittag (07.11.2025) versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus am Ginsterweg in Asemissen einzubrechen. Während die Bewohner zwischen 10:45 Uhr und 11:20 Uhr außer Haus war, verschafften sich die Täter über ein Kellerfenster gewaltsam Zugang zum Gebäude. Im Inneren wurden Schränke geöffnet und ein Aktenschrank ...

    mehr
