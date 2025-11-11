Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Schötmar. Hochwertige Werkzeuge aus Handwerkerfahrzeugen gestohlen.

Lippe (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen (09.11.2025/10.11.2025,) im Zeitraum von 16 bis 6 Uhr brachen bislang unbekannte Täter auf dem Firmengelände an der Daimlerstraße mehrere Handwerkerfahrzeuge auf. Bei einem Transporter wurde das Schloss der Hecktür aufgebrochen, an einem weiteren Wagen eine Seitenscheibe eingeschlagen. Von der Ladefläche eines dritten Fahrzeugs wurden frei zugängliche Kanister mit Kraftstoff gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter unter anderem mehrere Rüttelplatten, zwei Werkzeugkisten mit Elektrowerkzeugen, zwei Motorflex, ein Stromaggregat und einen Stemmbohrer. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Daimlerstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

