Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Heidenoldendorf. Einbruch in Wohnhaus.

Lippe (ots)

Zwischen Sonntag (02.11.2025) und Freitagabend (07.11.2025) öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster an einem Wohnhaus am Dohlenweg in Heidenoldendorf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Die Täter durchwühlten mehrere Räume und entwendeten eine Münzsammlung. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 10.11.2025 – 12:25

    POL-LIP: Blomberg - Maspe. Autofahrer prallt gegen Baum.

    Lippe (ots) - Am frühen Samstagmorgen (08.11.2025) kam ein 22-jähriger Blomberger auf der Ostwestfalenstraße zwischen Maspe und Wöbbel von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der junge Mann war mit seinem BMW in Richtung Maspe unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen nach links den Grünstreifen überfuhr und frontal gegen einen Baum prallte. Das Fahrzeug drehte sich nach dem Aufprall und kam im ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 12:24

    POL-LIP: Lage - Heiden. Frontalzusammenstoß unter Drogeneinfluss.

    Lippe (ots) - Am Sonntagmittag (09.11.2025) kam es auf der Heßloher Straße in Heiden zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 36-jähriger Lagenser befuhr mit seinem VW Caddy die Heßloher Straße in Richtung Heiden. In einer leichten Kurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 12:24

    POL-LIP: Blomberg. Motorradfahrer bei Bremsmanöver verletzt.

    Lippe (ots) - Am Freitagmittag (07.11.2025, 13:45 Uhr) kam es im Kreisverkehr Lehmbrink in Blomberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 69-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 48-jähriger Busfahrer hatte beim Einfahren in den Kreisverkehr den bereits darin befindlichen Motorradfahrer mit seiner Harley Davidson übersehen. Der Biker musste stark abbremsen, rutschte dabei mit seiner Maschine und stürzte. ...

    mehr
