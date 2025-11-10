POL-LIP: Detmold - Heidenoldendorf. Einbruch in Wohnhaus.
Lippe (ots)
Zwischen Sonntag (02.11.2025) und Freitagabend (07.11.2025) öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster an einem Wohnhaus am Dohlenweg in Heidenoldendorf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Die Täter durchwühlten mehrere Räume und entwendeten eine Münzsammlung. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.
