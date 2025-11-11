Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag (10.11.2025) entdeckte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Boelckestraße Hebelspuren an der Haustür und informierte die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten Unbekannte von Sonntag auf Montag zwischen 00:30 Uhr und 16:30 Uhr in das Gebäude einzudringen. Der Zutritt gelang den Tätern jedoch nicht. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Boelckestraße beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

