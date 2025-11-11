POL-LIP: Bad Salzuflen. Betrunkener ohne Fahrerlaubnis am Steuer erwischt.

Lippe (ots) - Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen (09.11.2025/10.11.2025) kam es in Asemissen zu zwei Einbrüchen in Firmengebäude. Unbekannte Täter drangen sowohl in einen Werkzeugbaubetrieb in der Gewerbestraße als auch in ein Firmenlager am Westring ein. In beiden Fällen wurden die Türen gewaltsam geöffnet, die Räume durchsucht und Schränke ...

