POL-LIP: Bad Salzuflen. Betrunkener ohne Fahrerlaubnis am Steuer erwischt.
Lippe (ots)
Am Freitagabend (07.11.2025) stoppte eine Polizeistreife auf der Rudolph-Brandes-Allee einen Pkw (SsangYong), dessen Fahrer bereits mehrfach durch Verkehrsdelikte aufgefallen war. Der 45-jährige Fahrer aus Bad Salzuflen führte den Pkw ohne Fahrerlaubnis und offenbar unter Alkoholeinfluss. Er zeigte deutliche Ausfallerscheinungen, verweigerte aber den Atemalkoholtest. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, das Auto beschlagnahmt und abgeschleppt.
