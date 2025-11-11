Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Polizei kontrolliert Handyverstöße im Straßenverkehr.

Lippe (ots)

Am 06.11.2025 führte die Polizei in Bad Salzuflen im Rahmen des Sondereinsatzes "Focus on mobil devices" gezielte Verkehrskontrollen durch. Zwischen 10 und 18 Uhr überprüften Einsatzkräfte an mehreren Stellen im Stadtgebiet Verkehrsteilnehmende auf die verbotene Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt.

Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten insgesamt 22 Ordnungswidrigkeiten wegen der unerlaubten Nutzung eines Handys am Steuer fest. Zudem wurden sechs Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet.

Ziel des Einsatzes war es nicht nur, solche gefährlichen Ablenkungen konsequent zu sanktionieren, sondern auch durch aufklärende Gespräche das Bewusstsein der Fahrerinnen und Fahrer für die Risiken zu stärken.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell