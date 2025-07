Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Mit quietschenden Reifen und aufheulendem Motor

Am Samstag raste ein Mann vor den Augen der Polizei in Biberach davon.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten gegen 19 Uhr in der Kolpingstraße auf einen VW aufmerksam. Dessen 19-jähriger Fahrer ließ dabei nicht nur die Reifen des Autos quietschen und den Motor aufheulen, sondern fuhr auch erheblich zu schnell in Richtung Theaterstraße und weiter in der Felsengartenstraße davon. Die Streife erkannte den Fahrer und nahm die Verfolgung auf. Der war mittlerweile auf eine Parkplatz gefahren. Die Beamten führten ein verkehrserzieherisches Gespräch. Dabei stellen sie auch fest, dass der aus Bulgarien stammende Mann keinen Führerschein hatte. Auf den 19-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den Fahrer.

