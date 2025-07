Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Verkehrszeichen abmontiert und besprüht

In der Nacht auf Samstag beschädigten Unbekannte zahlreiche Verkehrszeichen in Ulm.

Unbekannte montierten in der Nacht auf Samstag in der Ulmer Innenstadt Verkehrszeichen ab. Anschließend besprühten sie die Schilder mit pinker Farbe und warfen diese ins Gebüsch oder legten sie in Tatortnähe ab. Die Polizei Ulm nahm die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung auf. Insgesamt stellten die Beamten 17 abmontierte Schilder im Bereich der Olgastraße fest. Zudem sprühten die Täter mit Farbe einen "Radweg" in der Olgastraße auf die Fahrbahn. In der Neue Straße, auf Höhe des Hans und Sophie Scholl Platz, sprühten die Unbekannten mit bunter Farbe einen Zebrastreifen auf die Straße. Zu Gefährdungen des Straßenverkehrs kam es durch die Taten nicht. Bei ihren Ermittlungen bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter Tel. 0731/188-3312. Bei den Tätern soll es sich wohl um drei weibliche Personen handeln. Eine Person trug einen pinkfarbenen Pullover, eine andere war mit einem weißen Arztkittel mit der Aufschrift "Scientist Rebellion" bekleidet.

