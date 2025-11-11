Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Polizei ermittelt nach Drohung an Gymnasium.

Lippe (ots)

Am Montag (10.11.2025) wurde an einer Toilette des Rudolph-Brandes-Gymnasiums eine Amokdrohung für den 11.11.2025 entdeckt. Ein Schüler meldete den Fund der Schulleitung, die sofort die Polizei informierte.

Ein 15-jähriger Schüler aus Bad Salzuflen gestand inzwischen, die Drohung geschrieben zu haben, um von einem anderen Fehlverhalten abzulenken. Gegen den Jugendlichen läuft nun ein Verfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens.

Falsche Drohungen ziehen immer Polizeieinsätze, strafrechtliche Konsequenzen und schulische Maßnahmen nach sich. Die Polizei appelliert eindringlich an Eltern und Jugendliche, dieses Thema offen anzusprechen und klarzumachen: Amokdrohungen zerstören Vertrauen bei Eltern, Lehrkräften und bei Mitschülerinnen und Mitschülern.

