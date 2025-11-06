Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl mit gefährlichen Gegenständen in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochabend, 05.11.2025, gegen 20:10 Uhr, kam es in der Flutstraße in Wilhelmshaven-Voslapp zu einem Ladendiebstahl, bei dem der Täter mehrere gefährliche Gegenstände mitführte.

Nach bisherigen Erkenntnissen steckte ein 49-jähriger Mann in einem Supermarkt diverse Lebensmittel in mitgeführte Taschen und bezahlte an der Kasse lediglich einen Teil der Ware. Anschließend wurde er durch den Ladendetektiv angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Beschuldigten fanden die Beamten unter anderem einen Schlagring, zwei Messer, ein spitzkantiges Werkzeug sowie ein Tierabwehrspray.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

