Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Illegales Straßenrennen auf der B 210 - zwei Fahrzeuge kollidieren

Schortens (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 05.11.2025, kam es gegen 00:46 Uhr auf der B 210, kurz vor der sogenannten Orbis-Kreuzung, zu einem Verkehrsunfall infolge eines mutmaßlich illegalen Straßenrennens. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 22-jähriger und ein 26-jähriger Mann mit ihren Pkw die B 210 aus Richtung Schortens kommend in Fahrtrichtung Wilhelmshaven. Im Rahmen des Rennens überschritten beide die zulässige Höchstgeschwindigkeit erheblich. In einer langgezogenen Linkskurve verlor einer der Fahrer beim starken Abbremsen die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte mit dem anderen Pkw zusammen. Beide Fahrzeuge wurden anschließend in die Schutzplanken geschleudert.

Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auch die Berme und die Schutzplanken wurden beschädigt. Ein 19-jähriger Beifahrer im Fahrzeug des 22-Jährigen erlitt leichte Verletzungen.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 26-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet und entnommen. Zudem besitzt der Mann keine gültige Fahrerlaubnis. Gegen beide Fahrer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

