POL-WHV: Räuberische Erpressung in Varel - Täter bedroht Angestellte mit Pfefferspray

Varel (ots)

Am Dienstagmorgen, 04.11.2025, kam es gegen 07:50 Uhr in der Neumühlenstraße zu einer räuberischen Erpressung in einer Spielothek. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter, maskierter Mann über den unverschlossenen Hintereingang von der Nebbsallee aus die Räumlichkeiten. Der Täter ging gezielt auf die Angestellte zu, bedrohte sie unter Vorhalt eines Pfeffersprays und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Angestellte händigte dem Täter daraufhin eine dreistellige Summe in Scheinen aus. Anschließend verließ der Mann die Spielothek und flüchtete zu Fuß in Richtung Mühlenstraße. Beschreibung des Täters: - männlich, - ca. 185 cm groß, - 20-30 Jahre alt, - leicht gebräunte, südländische Erscheinung, - schwarze, lockige Haare, - schwarzer Bart, - bekleidet mit schwarzer Kleidung und schwarzer Sturmhaube, - trug weiße Sneaker, - führte einen schwarzen Gegenstand in der Hand, - trug lila-pinke Fahrradhandschuhe. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich bei der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451/923-0 zu melden.

