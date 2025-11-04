Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Beleidigung nach Verkehrssituation in Zetel

Zetel (ots)

Am Montag, 03.11.2025, gegen 16:25 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Neuenburger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die Beteiligten aufgrund einer Verkehrssituation in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung zeigte der bislang unbekannte Fahrzeugführer dem Geschädigten den Mittelfinger und beleidigte ihn verbal. Anschließend entfernte sich der Mann vom Ort des Geschehens, konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Der Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: - männlich, ca. 170-175 cm groß, - korpulent, - Glatze, - trug eine schwarze Arbeitshose, Das Kennzeichen des Fahrzeugs konnte abgelesen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell