PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Beleidigung nach Verkehrssituation in Zetel

Zetel (ots)

Am Montag, 03.11.2025, gegen 16:25 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Neuenburger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die Beteiligten aufgrund einer Verkehrssituation in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung zeigte der bislang unbekannte Fahrzeugführer dem Geschädigten den Mittelfinger und beleidigte ihn verbal. Anschließend entfernte sich der Mann vom Ort des Geschehens, konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Der Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: - männlich, ca. 170-175 cm groß, - korpulent, - Glatze, - trug eine schwarze Arbeitshose, Das Kennzeichen des Fahrzeugs konnte abgelesen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 12:10

    POL-WHV: Warenbetrug durch Fake-Shop - Polizei warnt vor betrügerischen Onlinehändlern

    Sande (ots) - Ein Geschädigter aus Sande bestellte zwischen dem 27.10.2025 und dem 03.11.2025 bei einem Onlinehändler vier Paletten Braunkohlebriketts im Gesamtwert von 897 Euro. Um eine schnellere Lieferung zu erhalten, bezahlte er per Sofortüberweisung. Die bestellte Ware wurde bislang nicht geliefert, und der Händler ist seither nicht mehr erreichbar. Es wird ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 12:03

    POL-WHV: Diebstahl eines Anhängers in Jever

    Jever (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 03.11.2025, zwischen 00:00 Uhr und 07:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft einen abgestellten Anhänger von einem Parkstreifen in der Schützenhofstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um einen geschlossenen Pferdeanhänger, der im Inneren zu einem Motorradanhänger umgebaut war. Der Anhänger war an ein Wohnmobil angekuppelt und ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 11:01

    POL-WHV: Ladendiebstahl in Wangerland

    Wangerland. (ots) - Am Montagabend, 03.11.2025, gegen 19:28 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Bäderstraße zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm ein bislang unbekannter Mann eine Schachtel Zigaretten aus der Auslage des unbesetzten Kassenbereichs, legte diese zunächst auf das Kassenband. Ein 29-jähriger Mann steckte sie anschließend in seine linke Hosentasche und verließ den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren