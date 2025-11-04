Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Anhängers in Jever

Jever (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 03.11.2025, zwischen 00:00 Uhr und 07:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft einen abgestellten Anhänger von einem Parkstreifen in der Schützenhofstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um einen geschlossenen Pferdeanhänger, der im Inneren zu einem Motorradanhänger umgebaut war. Der Anhänger war an ein Wohnmobil angekuppelt und lediglich mit einer einfachen Schließeinrichtung gesichert, wodurch die Wegnahme erleichtert wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

