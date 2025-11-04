PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Ladendiebstahl in Wangerland

Wangerland. (ots)

Am Montagabend, 03.11.2025, gegen 19:28 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Bäderstraße zu einem Ladendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm ein bislang unbekannter Mann eine Schachtel Zigaretten aus der Auslage des unbesetzten Kassenbereichs, legte diese zunächst auf das Kassenband. Ein 29-jähriger Mann steckte sie anschließend in seine linke Hosentasche und verließ den Kassenbereich, ohne zu bezahlen.

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und stellte den Mann beim Verlassen des Marktes.

Der Wert des Diebesgutes beträgt 21,50 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

