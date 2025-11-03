Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Umgefallenes Schaf löst Polizeieinsatz aus

Wilhelmshaven (ots)

Am 02.11.2025, gegen 15:00 Uhr bemerkte eine Streifenbesatzung der Polizei Wilhelmshaven am Pastorenweg auf einer Weide ein Schaf, das auf der Seite lag und sich offenbar nicht selbstständig aufrichten konnte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Tier wohlgenährt und aus unbekannter Ursache zu Fall gekommen. Ohne zu zögern stellten die Beamten das Schaf wieder auf die Beine. Verletzungen wurden nicht festgestellt.

Kurz darauf erholte sich das Tier und konnte selbstständig weiterlaufen. Wenn ein Schaf hingefallen ist, nähern Sie sich vorsichtig an, um es auf die Beine zu helfen. Ein Schaf, das auf dem Rücken liegt, kann Lebensgefahr bestehen, da seine Organe durch das Körpergewicht zerdrückt werden können. Nachdem Sie es angeschubst haben, beobachten Sie das Tier, ob es wieder aufstehen kann oder erneut umfällt.

Sollte das Schaf nach mehreren Versuchen nicht selbstständig aufstehen können, liegt möglicherweise eine tieferliegende Ursache vor. In diesem Fall ist es ratsam, einen Tierarzt zu kontaktieren.

Hier endete der Einsatz glimpflich - das Schaf blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell