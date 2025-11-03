Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Einbruch in Transporter - Werkzeuge entwendet
Schortens (ots)
In der Zeit von Donnerstag, 30.10.2025, 16:00 Uhr, bis Montag, 03.11.2025, 05:55 Uhr, kam es im Nordfrost-Ring 1 in Schortens zu einem Einbruch in einen Transporter. Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörte eine bislang unbekannte Täterschaft die Heckscheibe sowie die Fensterscheibe der Beifahrertür des Fahrzeugs und entwendete aus dem Innenraum diverse Werkzeuge. Den Spuren zufolge wurde das Diebesgut mit einer Schubkarre abtransportiert. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schortens unter der Telefonnummer 04461/984930 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell