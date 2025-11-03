Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Transporter - Werkzeuge entwendet

Schortens (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 30.10.2025, 16:00 Uhr, bis Montag, 03.11.2025, 05:55 Uhr, kam es im Nordfrost-Ring 1 in Schortens zu einem Einbruch in einen Transporter. Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörte eine bislang unbekannte Täterschaft die Heckscheibe sowie die Fensterscheibe der Beifahrertür des Fahrzeugs und entwendete aus dem Innenraum diverse Werkzeuge. Den Spuren zufolge wurde das Diebesgut mit einer Schubkarre abtransportiert. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schortens unter der Telefonnummer 04461/984930 in Verbindung zu setzen.

