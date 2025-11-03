PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Transporter - Werkzeuge entwendet

Schortens (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 30.10.2025, 16:00 Uhr, bis Montag, 03.11.2025, 05:55 Uhr, kam es im Nordfrost-Ring 1 in Schortens zu einem Einbruch in einen Transporter. Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörte eine bislang unbekannte Täterschaft die Heckscheibe sowie die Fensterscheibe der Beifahrertür des Fahrzeugs und entwendete aus dem Innenraum diverse Werkzeuge. Den Spuren zufolge wurde das Diebesgut mit einer Schubkarre abtransportiert. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schortens unter der Telefonnummer 04461/984930 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

  • 03.11.2025 – 09:59

    POL-WHV: Versuchter räuberischer Diebstahl, Körperverletzung und Bedrohung in Sande

    Sande (ots) - Am Donnerstag, 30.10.2025, gegen 10:30 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Fahrzeughändlers in der Huntestraße zu einem versuchten räuberischen Diebstahl, einer Körperverletzung sowie einer Bedrohung. Ein 44-jähriger Mann ließ sich zunächst von einem Mitarbeiter ein Wohnmobil zeigen. Nachdem er Platz im Fahrzeug genommen hatte, startete er den ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 09:45

    POL-WHV: Stark alkoholisierte Person in Straßengraben aufgefunden

    Zetel (ots) - Zetel. Am Sonntagabend, 02.11.2025, gegen 21:52 Uhr, meldete ein Zeuge eine hilflose Person in einem Graben in der Tegelbuschstraße in Zetel. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen den Mann vor Ort an. Dieser war stark alkoholisiert und nicht mehr in der Lage, selbstständig zu gehen oder aufzustehen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,02 ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 08:51

    POL-WHV: Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall in Jever

    Jever (ots) - Am Sonntag, 02.11.2025, gegen 18:17 Uhr, kam es in der Anton-Günther-Straße in Jever zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die Fahrzeugführerin, vom Mooshütter Weg nach rechts in die Anton-Günther-Straße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kam es infolge alkoholischer Beeinflussung zum Zusammenstoß mit einem anderen Pkw. Ein vor Ort ...

    mehr
