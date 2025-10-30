POL-D: Bilk - Mecumstraße
Auf'm Hennekamp - Versuchtes Tötungsdelikt - Tatverdächtiger sticht auf vermeintlichen Nebenbuhler ein - Lebensgefahr - Staatsanwaltschaft und Mordkommission ermitteln
Düsseldorf (ots)
Donnerstag, 30. Oktober 2025, 03:20 Uhr
Ein 49-jähriger Deutscher stach in der Nacht auf heute auf dem Gehweg der Mecumstraße von hinten mit einem Messer auf einen 46-Jährigen ein und verletzte ihn lebensgefährlich.
Der 46-Jährige war mit seiner 36-jährigen deutschen Lebensgefährtin auf dem Gehweg unterwegs, als sich der 49-jährige Ex-Lebensgefährte dem Pärchen von hinten näherte. Unvermittelt stach dieser dann mehrfach von hinten auf den 46-Jährigen ein. Dieser musste mit einem Rettungswagen zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und eine Mordkommission der Polizei Düsseldorf haben die Ermittlungen übernommen.
