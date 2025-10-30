PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk - Mecumstraße
Auf'm Hennekamp - Versuchtes Tötungsdelikt - Tatverdächtiger sticht auf vermeintlichen Nebenbuhler ein - Lebensgefahr - Staatsanwaltschaft und Mordkommission ermitteln

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 30. Oktober 2025, 03:20 Uhr

Ein 49-jähriger Deutscher stach in der Nacht auf heute auf dem Gehweg der Mecumstraße von hinten mit einem Messer auf einen 46-Jährigen ein und verletzte ihn lebensgefährlich.

Der 46-Jährige war mit seiner 36-jährigen deutschen Lebensgefährtin auf dem Gehweg unterwegs, als sich der 49-jährige Ex-Lebensgefährte dem Pärchen von hinten näherte. Unvermittelt stach dieser dann mehrfach von hinten auf den 46-Jährigen ein. Dieser musste mit einem Rettungswagen zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und eine Mordkommission der Polizei Düsseldorf haben die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

