Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Raub auf Spielhalle - Rabiater Täter attackiert Angestellte und flüchtet - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Samstag, 25. Oktober 2025, 06:10 Uhr

Bei einem Raub auf eine Spielhalle am frühen Samstagmorgen in Stadtmitte attackierte ein rabiater Täter die anwesende Angestellte mit einem Reizstoffsprühgerät. Anschließend brach er gewaltsam mehrere Spielautomaten auf und flüchtete mit Beute in unbekannter Höhe. Die Polizei sucht Zeugen.

Kurz nach Öffnung der Spielhalle an der Ackerstraße betrat ein vermummter Unbekannter die Räume und besprühte die Angestellte mit einem Reizstoff. Anschließend brach er mit einer mitgeführten Brechstange mehrere Spielautomaten auf und flüchtete dann mit Beute aus den Geldkassetten in unbekannter Höhe. Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Frau wurde leicht verletzt.

Der Räuber ist etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und war schwarz gekleidet und trug einen schwarzen Rucksack und schwarze Handschuhe. Sein Gesicht war bis auf die Augenpartie vermummt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter Telefon 0211-8700 entgegen.

