POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.12.2024.

Salzgitter, Leipzig (ots)

Computerbetrug, Polizei fahndet mit zwei Lichtbildern nach den Tätern.

Salzgitter, Berliner Straße, Filiale der Targobank, 23.11.2023, 07.50 Uhr.

Leipzig, Lützowstraße, Targobank, 03.12.2023.

Leipzig, Goethestraße, Targobank, 04.12.2023.

Die unbekannten Täter hatten in der Targobank-Filiale in Salzgitter eine sogenannte Skimmingeinrichtung, bestehend aus einem Lesegerät und einer Kamera, am Geldautomaten angebracht. Mit diesem Lesegerät ist es möglich, an die auf Magnetkarten von Zahlungsmitteln enthaltenen Daten zu gelangen. Mit der dazugehörigen PIN, die über die montierte Kamera ausgelesen wird, können Kartenkopien hergestellt werden. Ein Abheben von Bargeld kann somit erfolgen.

Mit diesen Kartenkopien gelangten die Täter in Leipzig in zwei bekannt gewordenen Fällen an Bargeld. Der bisherige Schaden beläuft sich auf mindestens 2.200 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen des Gebrauches falscher Zahlungskarten mit Garantiefunktion.

Das zuständige Amtsgericht erließ einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung nach den zwei Tatverdächtigen. Zeugenhinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 entgegen.

