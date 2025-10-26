Polizei Düsseldorf

POL-D: Derendorf - Pkw kollidieren im Kreuzungsbereich - Fußgängerin lebensgefährlich verletzt - Vier Menschen leicht verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Freitag, 24. Oktober 2025, 17:34 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Derendorf wurde eine Fußgängerin lebensgefährlich verletzt. Zwei Pkw waren im Kreuzungsbereich kollidiert, wobei eines der Fahrzeuge dann die Frau erfasste. Vier weitere Menschen wurden leicht verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war ein 19-Jähriger mit seinem Mercedes Benz auf der Johannstraße in Richtung Heinrich-Erhardt-Straße unterwegs. Nachdem er zunächst einen der Fahrstreifen für Linksabbieger genutzt hatte, passierte er mehrere Fahrzeuge, die auf den Spuren für den Geradeausverkehr warteten, um dann spontan selber geradeaus zu fahren. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Audi eines 28-Jährigen, der bei Grünlicht von der Ulmenstraße in den Kreuzungsbereich stadtauswärts eingefahren war. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Audi nach rechts und erfasste eine 72 Jahre alte Fußgängerin, die die Heinrich-Erhardt-Straße überqueren wollte. Ein drittes Auto wurde leicht beschädigt. Ein Krankenwagen brachte die lebensgefährlich verletzte Seniorin in eine Klinik. In den beiden Unfallfahrzeugen wurden die beiden Fahrer sowie ihre 18 und 28 Jahre alten Beifahrer leicht verletzt. Ein Verkehrsunfall-Team sicherte die Spuren an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme kam es zu starken Beeinträchtigungen des Individualverkehrs sowie mehrerer Bus- und Straßenbahnverbindungen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

