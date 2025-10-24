Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk - Himmelgeister Straße - Mutmaßlicher Straßenräuber kurz nach zwei Taten festgenommen - Tatverdächtiger trug noch Handy eines seiner Opfer bei sich

Düsseldorf (ots)

Freitag, 24. Oktober 2015, 00:56 Uhr

Ein maskierter Räuber überfiel in der Nacht auf heute gleich zwei Passanten kurz hintereinander und bedrohte sie mit einem Messer. In einem Fall konnte er ein Mobiltelefon und ein Portemonnaie erbeuten, im zweiten Fall blieb es beim Versuch. Im Rahmen der Fahndung konnte kurze Zeit später ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

Im ersten Fall bedrohte der maskierte Räuber gegen 00:45 Uhr einen Gleichaltrigen auf der Himmelgeister Straße mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Mobiltelefon und Geldbörse. Der Geschädigte, ein 17-Jähriger aus Sprockhövel, händigte ihm die verlangten Gegenstände aus, konnte jedoch durch das beherzte Eingreifen seines Vaters aus dem Wirkungsbereich des Räubers gerettet werden. Gut zehn Minuten später ging der Räuber einen 43-Jährigen aus Düsseldorf ebenfalls auf der Himmelgeister Straße an und bedrohte auch diesen mit dem Messer. Die Tat wurde jedoch durch einen herannahenden Streifenwagen der Polizei verhindert, da der den Räuber die Flucht ergriff. Kurze Zeit später konnte im Nahbereich des Tatortes ein 17-Jähriger aus Hamm in Westfalen durch ein Streifenteam angetroffen werden, auf den die Täterbeschreibung der Zeugen zutraf. Bei der Durchsuchung des Deutschen stießen die Einsatzkräfte auf das Mobiltelefon sowie das Deutschlandticket und der Girokarte des Geschädigten aus Sprockhövel. Der Tatverdächtige wurde daraufhin festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

