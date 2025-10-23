Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller - Radfahrer von Pkw erfasst - Mann stürzt und verletzt sich schwer

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 22. Oktober 2025, 07:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Morgen in Eller wurde ein Radfahrer schwer verletzt. Der Mann war auf seinem Fahrrad von einem Pkw erfasst worden und gestürzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der 57-Jährige mit seinem Rad auf der Gumbertstraße in Richtung Zeppelinstraße unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung Gumbertstraße/Ellerbittweg wollte er nach links abbiegen. Hier wurde er vom Mercedes-Benz eines 27-Jährigen erfasst, der gleichzeitig von hinten zu einem Überholmanöver angesetzt hatte. Der Radler stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu, die stationär in einer Klinik behandelt werden müssen. Lebensgefahr konnte zeitweise nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

