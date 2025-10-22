Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte: Raub mit Pfefferspray - Eine Person nach Streit um Tabletten leicht verletzt - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Dienstag, 21. Oktober 2025, 23:00 Uhr

Am späten Dienstagabend griff ein 29-Jähriger einen 59-Jährigen auf dem Worringer Platz an. Grund für die Auseinandersetzung war ein vorangegangener Streit um Tabletten, die der 59-Jährige bei sich hatte.

Gegen 23:00 Uhr wurde der 59-Jährige von dem Tatverdächtigen auf dem Worringer Platz angesprochen und nach Medikamenten (Beruhigungsmittel) gefragt, da er diese angeblich aufgrund einer Krankheit benötigte. Der 59 Jahre alte Mann lehnte einen Verkauf der Medikamente, die er bei sich trug, mehrfach ab. Daraufhin besprühte der Tatverdächtige den 59-jährigen Düsseldorfer mit Pfefferspray, woraufhin dieser die Tabletten aushändigte. Er wurde hierbei leicht verletzt und durch einen Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die herbeigerufene Polizei konnte den 29-Jährigen noch vor Ort festnehmen.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte ein weiterer Geschädigter angetroffen werden, der den Tatverdächtigen aus einer vorherigen Tat wiedererkannt hatte. Wenige Stunden zuvor soll er bereits am Worringer Platz ein Mobiltelefon zusammen mit zwei weiteren Personen gestohlen haben. Auch hier soll er das Pfefferspray benutzt haben, um an seine Beute zu kommen.

Der Tatverdächtige ist bereits wegen diverser Delikte mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und saß bis Mitte Oktober in Haft. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Er wurde festgenommen und wird heute Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell