Polizei Düsseldorf

POL-D: Stockum - Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt - Wohnungsdurchsuchung - Massenhaft Fahrradteile und Bargeld gefunden

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Freitag, 17. Oktober 2025, 19:20 Uhr

Es begann mit einem abmontierten Fahrradreifen und endete mit der Sicherstellung von 16 Fahrrädern, unzähligen Fahrradteilen und einer beträchtlichen Summe Bargeld in Euro und Dollar.

Die Polizei in Düsseldorf hatte festgestellt, dass es während der Heimspiele von Fortuna Düsseldorf vermehrt zu Diebstahlsdelikten von Fahrrädern im Umfeld des Stadions kam. Kriminalbeamte in Zivil legten sich auf die Lauer und ihnen fiel in den Stunden vor einem Fortuna-Heimspiel am Fahrradstellplatz Am Staad ein Mann auf, der sich immer wieder verdächtigt umschaute. Als er sich nach kurzer Zeit dann an einem Fahrrad zu schaffen machte und den Reifen abmontierte, stellten die Beamten den 60-jährigen Deutschen.

Da der Düsseldorfer u.a. Aufbruchwerkzeug dabei hatte und sich der Verdacht erhärtete, dass er möglicherweise nicht zum ersten Mal einen Fahrraddiebstahl begangen hatte, durchsuchte die Kriminalpolizei noch in den Abendstunden seine Wohnung in Bilk.

In der Wohnung konnten die Beamten insgesamt 16 Fahrräder auffinden. Darüber hinaus wurde eine Vielzahl an großen Reisekoffern entdeckt, die voller Fahrrad- und Zubehörteile waren. Zudem konnten die Kriminalbeamten eine größere Summe Bargeld in Euro und US-Dollar sicherstellen.

Die Herkunft und etwaige Zuordnung der Fahrräder sowie der Fahrradteile ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen und wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

