POL-D: Friedrichstadt - Reifen von 57 Pkw zerstochen - Tatverdächtiger im Polizeigewahrsam - Strafanzeigen

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 19. Oktober 2025, 05:55 Uhr

Ein Mann steht, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, in Verdacht, am frühen Sonntagmorgen in Friedrichstadt an mindestens 57 Pkw Reifen zerstochen zu haben. Er führte drei Messer mit. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam und fertigten eine Strafanzeige.

Ein Zeuge meldete sich gestern Morgen bei der Einsatzleitstelle der Polizei und teilte mit, dass sich ein schwarz maskierter Mann mit einem Gegenstand in der Hand auf der Gustav-Poensgen-Straße bewege und in Pkw schaue. Als die Beamten vor Ort eintrafen, flüchtete der Verdächtige. Nach einer kurzen Verfolgung konnte ein Polizist den Mann stellen und festhalten. Bei der Durchsuchung des 25-jährigen Irakers fanden die Beamten drei Messer und ein Messergriffstück. In unmittelbarer Umgebung konnten insgesamt 57 Pkw mit zerstochenen Reifen aufgefunden werden. Der 25-Jährige, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, kam ins Gewahrsam. Da er die eingesetzten Polizisten zusätzlich erheblich beleidigte, fertigten die Beamten entsprechende Anzeigen.

Geschädigte, die im Bereich Gustav-Poensgen-Straße beschädigte Pkw feststellen, melden sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 35 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700.

