POL-D: Düsseltal - Mutmaßliches Einbrecherduo dank aufmerksamer Nachbarin auf frischer Tat ertappt - Zwei Frauen festgenommen - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Freitag, 17. Oktober 2025, 18:30 Uhr

Dank einer aufmerksamen Nachbarin hat die Polizei am Freitagabend zwei Frauen festgenommen. Sie stehen im Verdacht, in Düsseltal in eine Kellerwohnung eingebrochen zu haben. Das Duo wurde einem Haftrichter vorgeführt.

Einer Zeugin fielen auf der Holbeinstraße gegen 17:45 Uhr zwei Frauen auf, die sich im Garten eines freistehenden Hauses aufhielten und sich auffällig verhielten. Eine der Frauen habe an einer Tür gestanden und mit einem längeren Gegenstand hantiert. Die zweite Person sei im Garten hin- und hergelaufen und habe telefoniert. Die Nachbarin tat das einzig Richtige und informierte sofort die Polizei. Während der unmittelbar eingeleiteten Fahndung trafen die Beamten im Nahbereich auf zwei Frauen, die beim Anblick der Uniformierten die Flucht ergriffen. Sie wurden nach kurzer Nacheile gestellt und festgenommen. Bei einer Durchsuchung fand man bei der einen Tatverdächtigen einen Schraubendreher und bei der anderen einen Stoffbeutel mit Flipper und Bargeld. Die Ermittlungen zeigten: Die beiden Frauen hatten sich offenbar Zutritt zu einer Kellerwohnung in dem Haus verschafft, aber nach derzeitigem Stand nichts entwendet. Die Identität des Duos ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Sie wurden einem Haftrichter vorgeführt.

