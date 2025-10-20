Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 52 bei Viersen - Zeugen verhindern stark alkoholisierten Mann an Weiterfahrt - Blutprobe - Ingewahrsamnahme

Düsseldorf (ots)

Samstag, 18. Oktober 2025, 15:40 Uhr

Mehrere Verkehrsteilnehmer hinderten vergangenen Samstag einen offensichtlich stark alkoholisierten Mann daran, mit seinem Lkw von einem Parkplatz der A 52 auf die Autobahn aufzufahren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast drei Promille. Dem Mann aus der Ukraine wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Er kam ins Polizeigewahrsam.

Am Samstag beobachtete ein Zeuge, wie ein Mann auf dem Parkplatz Wolfskull Alkohol konsumierte, dann in seinen Lkw stieg und losfuhr. Der Zeuge und andere Verkehrsteilnehmer reagierten sofort und hinderten den Fahrer am Verlassen des Parkplatzes. Die hinzugerufenen Beamten führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von fast drei Promille. Im Fahrzeuginnenraum des Lkw mit polnischer Zulassung lag eine leere Flasche hochprozentigen Alkohols. Der 52 Jahre alte ukrainische Fahrer wurde zur Wache gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten brachten ihn die Polizisten ins Gewahrsam.

