Polizei Düsseldorf

POL-D: Corneliusplatz/Stadtgebiet - Behördenübergreifende Tuning- und Geschwindigkeitskontrollen der Polizei Düsseldorf - Eine kurze Bilanz

Düsseldorf (ots)

Samstag, 18. Oktober 2025, 19:00 bis 02:00 Uhr

Unter Federführung des Verkehrsdienstes des Polizeipräsidiums Düsseldorf kontrollierten mehrere Dutzend Einsatzkräfte Direktions - und behördenübergreifend erneut Fahrzeuge unter anderem auf technische Veränderungen und ihre Verkehrssicherheit. Bei der Kontrolle wurden die Düsseldorfer Einsatzteams durch Kollegen- und Kolleginnen aus umliegenden Polizeibehörden unterstützt.

Insgesamt nahmen die Kontrollteams 72 Fahrzeuge unter die Lupe. Dabei ergab sich in acht Fällen der Verdacht einer Straftat unter anderem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol, und/oder, Drogen. In diesem Zusammenhang wurden von zwei Fahrzeugführern Blutproben entnommen. Die Beamtinnen und Beamte schrieben 28 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und erteilten 41 Verwarnungsgelder aufgrund unterschiedlicher Verstöße. Im Rahmen der parallel laufenden Geschwindigkeitskontrollen rund um die Landeshauptstadt ergaben sich im oben genannten Zeitraum über 300 Verwarnungsgelder und über hundert Ordnungswidrigkeitenanzeigen durch Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Während der Kontrollen beobachtete ein Motorradpolizist auf der Straße Joseph-Beuys- Ufer in Richtung Rheinufertunnel das auffällige Fahrverhalten eines anderen Motorradfahrers. Nach dem Anhalten an einer "rot" zeigenden Ampel beschleunigte dieser sein Fahrzeug bei "grün" aus dem Stand auf ein Maximum. Der nachfolgende Beamte musste sein Dienstmotorrad zeitlich über 100 km/h beschleunigen, um den Tatverdächtigen überhaupt im Blick zu halten. In Höhe einer Geschwindigkeitsmessanlage (Tempo 60) bremste der Mann sein Motorrad sehr stark ab, um danach erneut maximal zu beschleunigen. Seine rasante Fahrt flankierte der Motorradfahrer mit mehrfachem Rechtsüberholen von Pkw. Nur durch die Inanspruchnahme von Blaulicht und Signalhorn konnte der Beamte den 29-jährigen Raser stoppen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle ergaben sich deutliche Verdachtsmomente auf den vorherigen Konsum von Drogen. Der 29-Jährige muss jetzt mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln rechnen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und neben dem Führerschein auch sein Motorrad sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell