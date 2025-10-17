POL-D: Pressemeldung der Polizei Mettmann: Polizei sucht nach vermisster 12-Jähriger und bittet um Mithilfe
Düsseldorf (ots)
Hinweis auf die Pressemeldung der Kreispolizeibehörde Mettmann:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6139993
Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell