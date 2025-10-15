Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk - Größere Menge von Kokain und Bargeld bei Wohnungsdurchsuchung gefunden - Person wirft Drogen aus dem Fenster - Festnahme nach Fluchtversuch

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Dienstag, 14. Oktober 2025, 05:20 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen vollstreckten Beamte des Kriminalkommissariats 21 einen Durchsuchungsbeschluss in einer Wohnung in Bilk. Während der Maßnahme warf eine Person eine Tüte, die unter anderem mit Betäubungsmitteln befüllt war, aus einem Dachfenster und flüchtete anschließend. Die Person konnte nach kurzer Flucht gestellt und festgenommen werden. In der Wohnung wurden weitere Drogen und eine größere Summe Bargeld vorgefunden.

Eigentlich wollten die Ermittler die Wohnung des Wohnungsinhabers auf der Himmelgeister Straße durchsuchen. Als sie die Wohnung dann betraten beobachteten sie, wie eine männliche Person eine Tüte aus dem Dachfenster warf und flüchtete. Nach einer kurzen Verfolgung konnten zwei Beamte den Flüchtenden auf einem Flachdach festnehmen. Bei ihm handelte es sich nicht um den Wohnungsinhaber, sondern um einen 24-Jährigen aus Albanien. Weitere Personen wurden in der Wohnung nicht angetroffen.

Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten eine Plastiktüte mit einem Kokainstein sowie zwölf Bubbles, ebenfalls gefüllt mit Kokain. Auch konnten sie Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrages in dealertypischer Stückelung und einen Dolch auffinden.

In der zuvor aus dem Fenster geworfenen Tüte befanden sich mehrere Beutel, offenkundig befüllt mit Kokain und szenetypischen Gegenstände wie zum Beispiel Feinwaagen, Einmalhandschuhen und Verpackungsmaterial.

Die eingesetzten Beamten leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein und führten den 24-Jährigen Tatverdächtigen dem Polizeigewahrsam zu. Die aufgefundenen Betäubungsmittel sowie die tatrelevanten Gegenstände wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell