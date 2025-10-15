Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedensplätzchen in Unterbilk - Düsseldorfer Polizei berät zum Thema Seniorenprävention

Düsseldorf (ots)

Flyer im Anhang

Kommenden Freitag (17. Oktober) möchten Beamtinnen und Beamte der Düsseldorfer Polizei zum Thema Seniorenprävention mit Interessierten ins Gespräch kommen.

Von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr sind die Polizisten auf dem Friedensplätzchen in Unterbilk für Seniorinnen und Senioren und deren Angehörige ansprechbar. Sie geben Tipps und informieren zu den "seniorentypischen Straftaten", wie Enkeltrick, Schockanrufe und Gefahren in der digitalen Welt.

Die Spezialisten freuen sich auf einen Besuch.

