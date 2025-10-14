POL-D: Duisburg/Düsseldorf: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei Duisburg: 33-Jähriger nach polizeilichem Schusswaffengebrauch schwer verletzt

Düsseldorf (ots) - Sonntag, 12. Oktober 2025, 01:33 Uhr Bereits in Untersuchungshaft befindet sich seit gestern ein Mann, der im Verdacht steht, in eine Filiale eines Discounters in Garath eingebrochen zu haben. Er wurde bei der Tat beobachtet und konnte von einem Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma bis zum ...

