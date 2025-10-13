Polizei Düsseldorf

POL-D: Garath - Einbruch in Discounter - Verdächtiger auf frischer Tat festgenommen - Tatwerkzeug aufgefunden - Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 12. Oktober 2025, 01:33 Uhr

Bereits in Untersuchungshaft befindet sich seit gestern ein Mann, der im Verdacht steht, in eine Filiale eines Discounters in Garath eingebrochen zu haben. Er wurde bei der Tat beobachtet und konnte von einem Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma bis zum Eintreffen der Polizisten festgehalten werden. Der Deutsche hatte umfangreiches Einbruchwerkzeug dabei und das Diebesgut für den Abtransport bereitgestellt. Er ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich der Verdächtige Zugang zu dem Verkaufsraum des Discounters an der Koblenzer Straße und machte sich dort offensichtlich an den Rollschränken im Kassenbereich zu schaffen. Als er das Objekt wieder verließ, hielt ihn ein alarmierter Mitarbeiter der Sicherheitsfirma mithilfe eines weiteren Zeugen fest und übergab ihn an die hinzugerufenen Beamtinnen und Beamten. An der Laderampe waren Säcke mit Tabakwaren für den Abtransport deponiert. Der 39-Jährige trug zum Zeitpunkt der Festnahme eine Sturmhaube und führte einen Rucksack mit deliktstypischem Einbruchwerkzeug (Gummihandschuhe, Trennschleifer, Zange, Funkgerät) mit. Er ist hinreichend polizeibekannt, wurde bereits einem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich in Untersuchungshaft. Da es Hinweise auf einen Mittäter gibt, laufen die Ermittlungen.

