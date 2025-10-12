POL-D: Unterrath - Randalierende Person gemeldet - Einsatzkräfte setzen Dienstwaffe ein
Düsseldorf (ots)
Einsatzzeit: Sonntag, 12. Oktober 2025, 07:20 Uhr
Eine Anwohnerin meldete am Sonntagmorgen eine randalierende Person in Unterrath.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand bedrohte der Randalierer akut die eingesetzten Einsatzkräfte mit einer Stichwaffe auf der Straße "Im Schlank" in Unterrath. Infolgedessen haben die eingesetzten Polizeikräfte von der Dienstwaffe Gebrauch gemacht. Der Tatverdächtige ist hierbei verletzt und vor Ort von einem Notarzt versorgt worden. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er derzeit intensivmedizinisch betreut wird.
Aus Neutralitätsgründen hat das Polizeipräsidium Duisburg die Ermittlungen übernommen.
Anfragen, die über den Inhalt dieser Pressemeldung hinausgehen, richten Sie bitte an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf.
Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:
Polizei Düsseldorf
Pressestelle
Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell