PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterrath - Randalierende Person gemeldet - Einsatzkräfte setzen Dienstwaffe ein

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Sonntag, 12. Oktober 2025, 07:20 Uhr

Eine Anwohnerin meldete am Sonntagmorgen eine randalierende Person in Unterrath.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bedrohte der Randalierer akut die eingesetzten Einsatzkräfte mit einer Stichwaffe auf der Straße "Im Schlank" in Unterrath. Infolgedessen haben die eingesetzten Polizeikräfte von der Dienstwaffe Gebrauch gemacht. Der Tatverdächtige ist hierbei verletzt und vor Ort von einem Notarzt versorgt worden. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er derzeit intensivmedizinisch betreut wird.

Aus Neutralitätsgründen hat das Polizeipräsidium Duisburg die Ermittlungen übernommen.

Anfragen, die über den Inhalt dieser Pressemeldung hinausgehen, richten Sie bitte an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren