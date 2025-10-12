Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterrath - Randalierende Person gemeldet - Einsatzkräfte setzen Dienstwaffe ein

Einsatzzeit: Sonntag, 12. Oktober 2025, 07:20 Uhr

Eine Anwohnerin meldete am Sonntagmorgen eine randalierende Person in Unterrath.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bedrohte der Randalierer akut die eingesetzten Einsatzkräfte mit einer Stichwaffe auf der Straße "Im Schlank" in Unterrath. Infolgedessen haben die eingesetzten Polizeikräfte von der Dienstwaffe Gebrauch gemacht. Der Tatverdächtige ist hierbei verletzt und vor Ort von einem Notarzt versorgt worden. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er derzeit intensivmedizinisch betreut wird.

Aus Neutralitätsgründen hat das Polizeipräsidium Duisburg die Ermittlungen übernommen.

Anfragen, die über den Inhalt dieser Pressemeldung hinausgehen, richten Sie bitte an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf.

