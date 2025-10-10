Polizei Düsseldorf

POL-D: Stockum - Frontalunfall zwischen Pkw und Taxi - Ein lebensgefährlich verletzter Fahrgast - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Freitag, 10. Oktober 2025, 09:05 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall heute Vormittag in Stockum stieß ein Mietfahrzeug zur Personenbeförderung mit einem Pkw frontal zusammen. Dabei erlitt ein Fahrgast lebensgefährliche Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Weitere vier Personen verletzten sich leicht. Die Experten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten die Spuren.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 50-Jähriger aus Mönchengladbach mit seinem Toyota Corolla auf der Straße Am Staad in Richtung Rotterdamer Straße. Der Mann beförderte in seinem Mietfahrzeug vier weitere Personen. Vermutlich aufgrund Unwissenheit geriet er in Höhe des dort ansässigen Tennisclubs in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem BMW, der von einem 59-Jährigen aus Röthenbach an der Pegnitz gefahren wurde. Durch den Unfall erlitt ein Fahrgast, ein 58-jähriger Südkoreaner, lebensgefährliche Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Alle weiteren Fahrgäste sowie der BMW-Fahrer wurden leicht verletzt. Der Fahrzeugführer des Mietwagens blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, die durch die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams durchgeführt wurde, musste die Straße Lohauser Deich gesperrt werden. Nachdem beide Pkw, die nicht mehr fahrbereit waren, abgeschleppt wurden, konnten alle Sperrungen gegen 12:30 Uhr aufgehoben werden.

