POL-D: Hamm - Schwerer Alleinunfall auf der Völklinger Straße - Fahrzeug kollidiert mit Betonpfeiler - Zwei Personen schwer verletzt

Unfallzeit: Freitag, 10. Oktober 2025, 23:24 Uhr

In der Nacht zu Samstag kollidierte ein Fahrzeug auf der Völklinger Straße mit einem Betonpfeiler. Die beiden Fahrzeuginsassen kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Ein 27 Jahre alter Hamburger war am Freitagabend mit einem Mietfahrzeug auf der Plockstraße unterwegs. Beim Abbiegen von der Plockstraße auf die Völklinger Straße in Fahrtrichtung Süden verlor der 27-Jährige mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen einen Betonpfeiler der Überfliegerbrücke zur Plockstraße. Die Vorderseite des Audis wurde durch die Wucht des Aufpralls stark deformiert. Der Fahrer und seine 29 Jahre alte Beifahrerin sind schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

