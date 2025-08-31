Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkoholisierter Radfahrer stürzt

Mehlingen (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es in der Hauptstraße in Mehlingen zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Radfahrer. Der 56-Jährige war in Fahrtrichtung Flurstraße unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund seines alkoholisierten Zustands zu Fall kam. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte war deutlicher Atemalkoholgeruch wahrnehmbar. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. Der Mann wurde vor Ort medizinisch erstversorgt. Anschließend wurde ihm auf der zuständigen Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Gegen den Radfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. |pvd

