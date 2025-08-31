PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei stoppt alkoholisierte Fahrer in Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum 31. August kam es in Kaiserslautern zu mehreren Verkehrskontrollen mit Fahrern unter Alkoholeinfluss - sowohl bei E-Scootern als auch bei Kraftfahrzeugen.

Bereits um 01:49 Uhr wurde eine 18-jährige E-Scooter-Fahrerin in der Schoenstraße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,22 Promille. Für eine weitere gerichtsverwertbare Messung musste die 18-Jährige mit zur Dienststelle kommen. Hier bestätigte sich der Konsum von Alkohol. Für E-Scooter-Fahrer unter 21 Jahren gilt auch hier die 0,0-Promille-Grenze, weshalb eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vorgelegt wurde.

Kurz danach, um 01:55 und 01:56 Uhr, wurden zwei weitere E-Scooter-Fahrer auf der Rudolf-Breitscheid-Straße kontrolliert. Ein 21-jähriger Fahrer zeigte einen Atemalkoholwert von 0,63 Promille und wurde zur weiteren Messung an der Dienststelle gebracht. Ein 23-jähriger Fahrer wurde mit 1,22 Promille gemessen und musste eine Blutprobe abgeben.

Gegen 02:37 Uhr wurde ein 19-jähriger Pkw-Fahrer in der Mainzer Straße angehalten. Ein Atemalkoholtest ergab 1,30 Promille. Das Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt, dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Um 03:25 Uhr fiel ein 32-jähriger Autofahrer in der Trippstadter Straße durch auffälliges Fahrverhalten auf. Bei der Kontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 1,43 Promille festgestellt. Auch er wurde zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. |pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

