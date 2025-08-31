Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einsatzkräfte angegriffen: 54-Jähriger randaliert nach Drogenkonsum

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Freitagmorgen kam es in Kaiserslautern zu einem Einsatz von Rettungsdienst und Polizei, nachdem ein 54-jähriger Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln randalierte und sich gewaltsam gegen Hilfeleistungen zur Wehr setzte. Eine Bekannte des Mannes hatte zuvor telefonisch Kontakt zu ihm und alarmierte gegen 04:35 Uhr den Rettungsdienst. Sie schilderte einen psychischen Ausnahmezustand des 54-Jährigen infolge mutmaßlichen Drogenkonsums. Beim Eintreffen der Rettungskräfte verweigerte der Mann jegliche Hilfe, schrie die Einsatzkräfte an und flüchtete plötzlich auf die Straße. Dort konnte er durch die Sanitäter zurückgezogen werden, reagierte jedoch mit Tritten und Schlägen. Verletzt wurde dabei niemand. Kurz darauf traf die Polizei am Einsatzort ein. Auch gegenüber den Beamten verhielt sich der Mann äußerst aggressiv. Er widersetzte sich den Fesselungsmaßnahmen und trat erneut um sich. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte in seiner linken Hosentasche ein Tütchen mit weißer Substanz, bei der es sich mutmaßlich um ein Betäubungsmittel handelt. Die Substanz wurde sichergestellt. Der Mann wurde zunächst ins Krankenhaus gebracht. Doch auch dort kam es im weiteren Verlauf des Morgens zu erneuten Störungen durch den 54-Jährigen. Die Polizei musste ein zweites Mal eingreifen. Im Anschluss wurde er dem Ordnungsamt übergeben und zur weiteren Behandlung in eine Fachklinik eingewiesen. Die Ermittlungen zum Vorfall sowie zur Art der sichergestellten Substanz dauern an. |pvd

