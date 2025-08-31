Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gestohlener Roller per GPS geortet - Polizei findet Fahrzeugteile in Wohnung

Kaiserslautern (ots)

Ein gestohlener Roller konnte dank eines versteckten GPS-Trackers von der Polizei im nördlichen Stadtgebiet sichergestellt werden. Das Fahrzeug war zuvor am 28. August in der Fliegerstraße abgestellt und als gestohlen gemeldet worden. Der 37-jährige Besitzer konnte den Roller per GPS-Tracker orten. Das Zweirad wurde in teilzerlegtem Zustand vor einem Mehrfamilienhaus gefunden. Der Tracker selbst war nicht mehr im Roller, konnte jedoch mithilfe eines Mobiltelefons in einem Einzimmerappartement lokalisiert werden. In der Wohnung traf die Polizei zwei Männer im Alter von 19 und 22 Jahren an. Mit Einverständnis des Wohnungsinhabers wurde eine Nachschau durchgeführt. Dabei fanden die Beamten das gestohlene Versicherungskennzeichen, weitere Fahrzeugteile sowie den versteckten Tracker. |pvd

