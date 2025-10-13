PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet im Rahmen der ROADPOL-Kontrollwoche - Zahlreiche Verkehrsverstöße geahndet - Fokus auf Handynutzung am Steuer - Knapp 300 Verstöße geahndet

Düsseldorf (ots)

Im Rahmen der ROADPOL (Eurpoean Roads Policing Network) Kontrollwoche vom 6. - 10. Oktober 2025 führten Polizeibeamte der Polizei Düsseldorf zahlreiche Verkehrskontrollen im gesamten Stadtgebiet durch. Der Schwerpunkt lag hierbei auf der verbotenen Nutzung von Smartphones.

Die Beamten ahndeten insgesamt 279 Ordnungswidrigkeiten, davon entfielen 108 Verstöße auf die verbotene Nutzung von elektronischen Geräten wie z.B. Smartphones während der Autofahrt. Auch Radfahrer wurden kontrolliert: Hier konnten elf Verstöße aufgrund von Handynutzung festgestellt werden. Des Weiteren konnten 15 Straftaten, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr, festgestellt werden.

Zwei Personen wurden während der Kontrollmaßnahmen festgenommen, da gegen sie ein Haftbefehl vorlag.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren