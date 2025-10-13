Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet im Rahmen der ROADPOL-Kontrollwoche - Zahlreiche Verkehrsverstöße geahndet - Fokus auf Handynutzung am Steuer - Knapp 300 Verstöße geahndet

Düsseldorf (ots)

Im Rahmen der ROADPOL (Eurpoean Roads Policing Network) Kontrollwoche vom 6. - 10. Oktober 2025 führten Polizeibeamte der Polizei Düsseldorf zahlreiche Verkehrskontrollen im gesamten Stadtgebiet durch. Der Schwerpunkt lag hierbei auf der verbotenen Nutzung von Smartphones.

Die Beamten ahndeten insgesamt 279 Ordnungswidrigkeiten, davon entfielen 108 Verstöße auf die verbotene Nutzung von elektronischen Geräten wie z.B. Smartphones während der Autofahrt. Auch Radfahrer wurden kontrolliert: Hier konnten elf Verstöße aufgrund von Handynutzung festgestellt werden. Des Weiteren konnten 15 Straftaten, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr, festgestellt werden.

Zwei Personen wurden während der Kontrollmaßnahmen festgenommen, da gegen sie ein Haftbefehl vorlag.

