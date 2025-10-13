Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseltal - Schwerer Verkehrsunfall nach verbotenem Kfz-Rennen - Insgesamt sechs Fahrzeuge beschädigt - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Sonntag, 12. Oktober 2025, 08:35 Uhr

Vermutlich nach einem verbotenen Kfz-Rennen ereignete sich auf der Brehmstraße am Sonntagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall mit insgesamt sechs beschädigten Fahrzeugen. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren.

Ein 18-jähriger Düsseldorfer verlor kurz nach halb neun auf der Brehmstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, einen VW Golf, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit insgesamt fünf parkenden Pkw. Anschließend drehte sich das Fahrzeug und schleuderte zurück auf die Fahrbahn in Fahrtrichtung Lindemannstraße. Durch die Wucht des Aufpralls riss die Frontschürze des Golf ab. Ein Trümmerfeld erstreckte sich über gesamte Brehmstraße. Der 18-Jährige blieb unverletzt, sein 19 Jahre alter Beifahrer erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Da der Verdacht des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden dem Fahrer Blutproben entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Inwieweit noch ein weiteres - bislang unbekanntes Fahrzeug - an dem Kfz-Rennen beteiligt gewesen sein könnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Gesamtschaden wird auf rund 100.000 Euro taxiert.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell