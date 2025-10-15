Polizei Düsseldorf

POL-D: Ermittlungserfolg nach Raubserie mit Messern - Durchsuchungen und Festnahmen

Düsseldorf (ots)

Vom 22. August bis zum 15. September 2025 wurden in Düsseldorf insgesamt neun schwere Raubüberfälle begangen, bei denen ein Messer als Drohmittel eingesetzt wurde. Intensive Ermittlungen und umfangreiche polizeiliche Maßnahmen führten die Kriminalisten/innen der "EK Fischerhut" jetzt zum Erfolg. Durch Vernehmungen, Durchsuchungen und Auswertungen von Spuren/Videoaufzeichnungen konnten sie die Taten zusammenführen und die Tatverdächtigen ermitteln. Bei den Verdächtigen handelt es sich, nach jetzigem Stand, um sechs Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, die teilweise allein, aber auch in Gruppen unterschiedlicher Zusammensetzungen die Raubtaten begangen haben sollen. Eine Person wurde festgenommen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Hier die Taten chronologisch:

Freitag, 22. August, 20:20 Uhr: Raub auf Bankfiliale am Nikolaus-Knopp-Platz

Samstag, 23. August, 20:55 Uhr: Raub auf Discounter an der Kalkumer Straße

Sonntag, 24. August, 21:15 Uhr: Raub auf Hotel an der Münsterstraße

Montag, 25. August, 20:58 Uhr: Raub auf Discounter an der Heerdter Landstraße

Freitag, 29. August 2025, 23:23 Uhr: Raub auf Hotel an der Roßstraße

Montag, 08. September, 21:15 Uhr: Raub auf Discounter an der Unterrather Straße

Dienstag, 09. September, 00:01 Uhr: Raub auf Kiosk an der Rheinbabenstraße

Mittwoch, 10. September 2025, 19:30 Uhr: Raub auf Discounter an der Ulmenstraße

Montag, 15. September 2025, 19:30 Uhr: Raub auf Geschäft an der Wiesenstraße

Bei allen Taten kam ein Messer als Drohmittel zum Einsatz. Alle Täter waren maskiert.

