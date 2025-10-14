Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Bilk - Lkw erfasst Fußgängerin - Person schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Montag, 13. Oktober 2025, 17:22 Uhr

Am späten Montagnachmittag kam es in Bilk aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw-Fahrer und einer Fußgängerin. Aufgrund der Schwere der Verletzung wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 58-jährige Lkw-Fahrer auf der Aachener Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. An der Kreuzung Aachener Straße/Südring bog er nach links auf den Südring ab. Dort war es zum Zusammenstoß mit einer 58-jährigen Fußgängerin gekommen, die die Straße überquert hatte.

Ein Rettungswagen behandelte die Fußgängerin vor Ort und brachte sie anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell