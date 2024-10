Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241028 - 1050 Frankfurt - Rödelheim: Tätliche Auseinandersetzung

Frankfurt (ots)

(hol) Am Freitagabend lieferten sich vier Männer eine Auseinandersetzung in Rödelheim. Zwei Männer trugen leichte Verletzungen davon. Die Polizei nahm im Rahmen der Fahndung drei Tatverdächtige fest.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten gegen 21:30 Uhr zwei Männer (17 und 20 Jahre) in der "Radilostraße" mit zwei anderen Männern (65 und 38 Jahre alt) aus bislang unbekannten Gründen aneinander. Bei der folgenden körperlichen Auseinandersetzung soll der 17-Jährige auch einen Schlagstock eingesetzt haben, ohne jedoch ernsthafte Verletzungen bei seinem Gegenüber zu verursachen. Nachdem Passanten verbal eingriffen, flüchtete das jüngere Duo in einem Auto, das von einer dritten Person gefahren wurde, vom Tatort. Im Rahmen der Fahndung stoppte die Polizei das besagte Auto und nahm die beiden Mitfahrer sowie den 19-Jährigen Fahrer zunächst fest. Die jungen Männer sind polizeilich bislang nicht in Erscheinung getreten. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen bzw. ihren Erziehungsberechtigten überstellt.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die Ermittlungen dauern an.

