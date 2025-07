Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: Unwetter über Lage: Feuerwehr rückt zu mehreren Einsätzen in Kachtenhausen und Hagen aus

Bild-Infos

Download

Lage (ots)

Ein kurzes Unwetter sorgte am Montagnachmittag zwischen 15:53 Uhr und 18:00 Uhr für 15 unwetterbedingte Einsätze in den Ortsteilen Kachtenhausen und Hagen.

In Kachtenhausen konzentrierten sich die Einsätze auf die Straßen "Auf dem Krammen" und "Am Waterholz", wo große Mengen Regenwasser in mehrere Keller eindrangen. In vielen Fällen konnte das Wasser eigenständig abfließen, dennoch waren Maßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich. Vor Ort im Einsatz waren die Einheit Kachtenhausen und Hauptamtlich, sowie der städtische Abwasserservice.

Auch im Ortsteil Hagen war die Feuerwehr gefordert: Hier wurden durch das Unwetter Schlamm und Wasser von den umliegenden Feldern auf die Hagensche Straße und die Liemer Straße gespült. Die Einheit Hagen arbeitete dort daran, die Straßeneinläufe freizulegen und die Fahrbahn vom Schlamm zu befreien.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lage, übermittelt durch news aktuell