FW Lage: Pferd aus Bachlauf gerettet - aufwändiger Tierrettungseinsatz in Oetternbach

Lage (ots)

Zu einem außergewöhnlichen Tierrettungseinsatz wurde die Feuerwehr Lage am Donnerstagabend, den 17. Juli 2025, um 21:16 Uhr durch die Leitstelle Lippe unter dem Stichwort "Tier in Notlage groß - Pferd in Oetternbach" alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich die Lage wie folgt dar: Ein ausgebüxtes Pferd war in einen Bachlauf geraten und stand dort knöcheltief im Wasser. Das Tier konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr aus dem unwegsamen Gelände befreien.

Um das Pferd möglichst schonend und sicher aus seiner misslichen Lage zu retten, wurde die Feuerwehr Detmold mit dem Teleskoplader des Kreises Lippe nachalarmiert. Zudem forderte die Einsatzleitung ein spezielles Pferdegeschirr über die Feuerwehr Paderborn an. Eine hinzugezogene Tierärztin begleitete die Rettung medizinisch.

Dank der guten Zusammenarbeit aller beteiligten Kräfte und unter ruhiger Betreuung konnte das Pferd schonend aus dem Bach gehoben und an die erleichterten Besitzer übergeben werden. Nach einer tierärztlichen Begutachtung, bei der keine Verletzungen festgestellt wurden, konnte das Tier wohlbehalten in seinen Stall zurückgeführt werden.

Der Einsatz war gegen 00:00 Uhr beendet. Im Einsatz waren die Einheit Lage, der A-Dienst der Feuerwehr Lage, die Feuerwehr Detmold, die Feuerwehr Paderborn, die Polizei Lippe, sowie eine Tierärztin

Die Feuerwehr Lage bedankt sich bei allen beteiligten Kräften für die hervorragende und reibungslose Zusammenarbeit bei diesem besonderen Einsatz.

